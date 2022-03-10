Шведский паралимпиец положительно отозвался о войне и оказался под огнём критики

Шведский паралимпиец Арон Андерсон оказался под огнём критики, после того как положительно охарактеризовал военные действия. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

«Война — это хорошо для Паралимпийских игр, потому что там много людей получают ранения», — сказал Андерсон в передаче для SVT.

После этого спортсмена жёстко раскритиковали в соцсетях. Его комментарий называли «глупым» и «совершенно неуместным». Один из пользователей заметил, что это был «самый неуместный комментарий, который он когда-либо слышал».

Андерсон заявил, что его слова вырвали из контекста. По его словам, война — ужасная вещь, но в то же время единственная причина, по которой Паралимпийские игры вообще проходят.

«Дело в том, что Паралимпийские игры стартовали благодаря ветеранам Второй мировой войны. Идея родилась в реабилитационном центре в Лондоне, куда попали многие ветераны.

Посмотрите на сборную США. 18 процентов из них — ветераны войны. Это ужасно и грустно, но это факт», — пояснил он.