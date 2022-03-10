Паралимпиец Миннегулов: какой смысл судиться? Медаль я уже не получу

Российский паралимпиец Рушан Миннегулов высказался об отстранении россиян от Паралимпийских игр в Пекине (Китай). Россия будет оспаривать решение Международного паралимпийского комитета в суде.
«Как смотрю на то, что планируется судебный процесс? Да, это хорошо, но какой смысл? Медаль я уже не получу, а именно за этим я ездил в Пекин. Вернуть какие-то затраты – опять же, какой в этом смысл? Медали не вернуть. Но пусть попробуют, хотя от этого мне лучше и легче не станет.
Выиграем мы в суде, а что с этого? Лучше было бы, если собрали богатый медальный багаж на Играх. Но жизнь продолжается. Про нас вспоминают раз в четыре года. Да, нас поддерживает президент России Владимир Путин. Хотелось бы, чтобы и наши республиканские руководители также поддерживали нас», — цитирует паралимпийца «Татар-Информ».
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