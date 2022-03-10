В ПКР подтвердили, что белорусы выступят на соревнованиях в Ханты-Мансийске

И. о. президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что белорусские спортсмены примут участие в играх «Мы вместе. Спорт», которые будут проходить в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта. Эти соревнования станут альтернативными Паралимпиаде в Пекине (Китай), куда не были допущены россияне и белорусы.



«Наша сборная с позитивным настроем готовится к турниру. Подтвердили свою готовность и белорусские спортсмены — они также станут участниками игр «Мы вместе. Спорт». Планируем проведение соревнований в шести видах спорта — лыжные гонки, биатлон, кёрлинг, горные лыжи, сноуборд и следж-хоккей.



Для организации состязаний в Ханты-Мансийске есть все необходимые условия — биатлонный комплекс и лыжные трассы, горнолыжный комплекс, кёрлинг-центр и ледовая арена. Эти Игры станут подтверждением того, что спорт объединяет и вдохновляет, что сложные ситуации только стимулируют нас на создание новых ярких событий, которые привлекут внимание спортивной общественности и всех наших болельщиков», — приводит слова Рожкова пресс-служба правительства РФ.

Новость по теме Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о проведении игр для паралимпийцев в России