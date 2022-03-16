Французский горнолыжник выступил на Паралимпиаде-2022 в Пекине, надев только трусы

Французский горнолыжник Маноэль Бурденкс выступил в одном из заездов на завершившихся Паралимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) лишь в трусах и нагрудном номере.
34-летний Бурденкс выступал в слаломе, где в итоге занял 20-е место. Соревнования выиграл его соотечественник Артур Буше. Во время второго заезда Маноэль вышел лишь в трусах, а также привязал к себе баннер за равенство между олимпийскими и паралимпийскими спортсменами.
Фото: Christian Petersen/Getty Images
Бурденксу ампутировали ногу после нападения акулы на Гавайях в 2017 году. Для француза Игры в Китае стали дебютными, помимо слалома? он выступил в гигантском слаломе, где занял 13-е место, а также в суперкомбинации, где стал 12-м.
Напомним, Международный паралимпийский комитет в полном составе отстранил сборную России от участия в Играх.
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