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«Сбер» стал официальным партнёром паралимпийской сборной России

«Сбер» стал официальным партнёром паралимпийской сборной России
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«Сбер» и Паралимпийский комитет России заключили договор о сотрудничестве. Банк будет оказывать поддержку паралимпийскому спорту.

Также на платформе «СберВместе» открыт благотворительный проект фонда «Параспорт». Любой желающий может внести свой вклад в развитие паралимпийского движения. Все вырученные средства пойдут на поддержку спортсменов, тренеров, специалистов паралимпийской сборной России.

Напомним, что 18 марта в Ханты-Мансийске открылись всероссийские соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участие в соревнованиях помимо россиян принимают паралимпийцы из Армении, Беларуси, Таджикистана и Казахстана.

Ранее российских и белорусских паралимпийцев отстранили от международных соревнований.

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