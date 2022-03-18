«Сбер» стал официальным партнёром паралимпийской сборной России

«Сбер» и Паралимпийский комитет России заключили договор о сотрудничестве. Банк будет оказывать поддержку паралимпийскому спорту.



Также на платформе «СберВместе» открыт благотворительный проект фонда «Параспорт». Любой желающий может внести свой вклад в развитие паралимпийского движения. Все вырученные средства пойдут на поддержку спортсменов, тренеров, специалистов паралимпийской сборной России.



Напомним, что 18 марта в Ханты-Мансийске открылись всероссийские соревнования «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Участие в соревнованиях помимо россиян принимают паралимпийцы из Армении, Беларуси, Таджикистана и Казахстана.



Ранее российских и белорусских паралимпийцев отстранили от международных соревнований.