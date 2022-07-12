Паралимпийцам из Москвы, входившим в состав сборной России, выплатят призовые

Паралимпийцам из Москвы, входившим в состав сборной России на XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине (КНР), выплатят призовые. Паралимпийцы получат от 1,7 до 4 миллионов рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«По решению правительства Москвы единовременные поощрительные выплаты получат 10 спортсменов. Они входили в состав паралимпийской сборной России, участвовали во всероссийских зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», а также побеждали или получали призы на последнем перед Паралимпийскими играми чемпионате мира по виду спорта (спортивной дисциплине), входившему в программу Паралимпиады.
Среди них: Алексей Бугаев (горнолыжный спорт), Варвара Ворончихина (горнолыжный спорт), Иван Голубков (лыжные гонки и биатлон), Алексей Быченок (лыжные гонки), Наталья Кочерова (лыжные гонки и биатлон), Александр Проньков (биатлон), Андрей Мещеряков (кёрлинг на колясках — смешанный), Александр Алябьев (горнолыжный спорт), Данила Бритик (лыжные гонки и биатлон), Константин Курохтин (кёрлинг на колясках — смешанный).
Соответствующее распоряжение на заседании президиума правительства Москвы подписал Сергей Собянин», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.
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