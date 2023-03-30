Международный паралимпийский комитет в ближайшее время не пересмотрит статус России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует пересматривать статус России в течение нескольких месяцев после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил формулу для возвращения российских спортсменов к соревнованиям.
«Поскольку мы являемся организацией, основанной на членстве, члены Международного паралимпийского комитета должны совместно принимать эти решения на Генеральной Ассамблее. Генеральная ассамблея МПК соберётся в третьем квартале 2023 года для дальнейшего обсуждения этого вопроса», — приводит сообщение организации AP News.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями либо с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.
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