Международный паралимпийский комитет в ближайшее время не пересмотрит статус России

Международный паралимпийский комитет (МПК) не планирует пересматривать статус России в течение нескольких месяцев после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) объявил формулу для возвращения российских спортсменов к соревнованиям.

«Поскольку мы являемся организацией, основанной на членстве, члены Международного паралимпийского комитета должны совместно принимать эти решения на Генеральной Ассамблее. Генеральная ассамблея МПК соберётся в третьем квартале 2023 года для дальнейшего обсуждения этого вопроса», — приводит сообщение организации AP News.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями либо с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.