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Глава МПК высказался о возможном допуске россиян к Паралимпиаде-2024

Глава МПК высказался о возможном допуске россиян к Паралимпиаде-2024
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Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс высказался о возможном допуске российских спортсменов к Паралимпиаде-2024.

«Мы можем созвать внеочередную генеральную ассамблею в любое время. Мы приняли решение на Генеральной Ассамблее в ноябре прошлого года отстранить российских и белорусских спортсменов. Только новая Генеральная Ассамблея может изменить это. У нас будет Генеральная ассамблея в конце сентября этого года. Согласно нашей конституции, мы должны оценивать каждое отстранение.

Нам нужно подождать и посмотреть, какие будут движения, и посмотреть, изменится ли что-то на геополитическом уровне. Тогда мы могли бы принять новое решение впоследствии», — приводит слова Парсонса Inside the Games.

Ранее Паралимпийский комитет России обратился в ООН, чтобы не допустить дискриминации инвалидов.

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