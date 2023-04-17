Глава МПК высказался о возможном допуске россиян к Паралимпиаде-2024

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс высказался о возможном допуске российских спортсменов к Паралимпиаде-2024.

«Мы можем созвать внеочередную генеральную ассамблею в любое время. Мы приняли решение на Генеральной Ассамблее в ноябре прошлого года отстранить российских и белорусских спортсменов. Только новая Генеральная Ассамблея может изменить это. У нас будет Генеральная ассамблея в конце сентября этого года. Согласно нашей конституции, мы должны оценивать каждое отстранение.

Нам нужно подождать и посмотреть, какие будут движения, и посмотреть, изменится ли что-то на геополитическом уровне. Тогда мы могли бы принять новое решение впоследствии», — приводит слова Парсонса Inside the Games.

Ранее Паралимпийский комитет России обратился в ООН, чтобы не допустить дискриминации инвалидов.