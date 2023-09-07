Глава ПКР Рожков: Международный паралимпийский комитет готовится исключить Россию

Представители Международного паралимпийского комитета заявили о намерении подготовиться к генеральной ассамблее IPC в Бахрейне, которая пройдёт 27 сентября, с целью «навсегда приостановить» членство Паралимпийского комитета России. Об этом рассказал глава ПКР Павел Рожков.

«Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC», — заявил Рожков на заседании коллегии Министерства спорта РФ. Победа в апелляционном трибунале позволила ПКР восстановиться в своих правах и подать заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года.

Глава ПКР также отметил, что комитет готовится к предстоящей 27 сентября ассамблее IPC. «Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии и Африке, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC», — цитирует слова Рожкова «РИА Новости Спорт».