МПК сможет пересмотреть решение о приостановке членства ПКР в 2025 году

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) может пересмотреть решение о приостановке членства организации на генеральной ассамблее, которая пройдёт в 2025 году.

«Проект критериев допуска российских спортсменов есть, окончательный вариант будет представлен МПК позже. Это решение МПК может пересмотреть на очередной генассамблее МПК в 2025 году», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Напомним, сегодня, 29 сентября, стало известно, что российские спортсмены смогут выступить на Паралимпиаде, которая пройдёт в 2024 году в Париже (Франция). Атлеты допущены к соревнованиям в нейтральном статусе. В прошлом году МПК приостановил членство ПКР, сохранив обязанности по уплате членского взноса. На заседании генеральной ассамблеи МПК, которое прошло сегодня, МПК проголосовал против полной приостановки членства ПКР.