«Не то, чего я ожидала». Гребчиха Эйнарссон — о допуске россиян до участия в Паралимпиаде

Шведская гребчиха Эбба Эйнарссон отреагировала на решение Международного паралимпийского комитета (IPC) допустить россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов.

«Я думаю, что это очень двояко. Я однозначно считаю, что Паралимпиада должна высказываться и отмечаться с учетом того, что происходит в мире. В то же время это несправедливо по отношению к спортсменам, которые не могли выбрать страну, в которой родятся. Это действительно трудно. В прошлом российские спортсмены были отстранены, думала ли я, что наступит такой поворот? Нет, я так не думала. Все были очень удивлены этим решением. На самом деле это было не то, чего я ожидала", — приводит слова Эйнарссон Expressen.

Напомним, ранее, 29 сентября, международный паралимпийский комитет (IPC) допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.