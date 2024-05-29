Президент ПКР: рассчитываем выступить на Играх в Париже в восьми видах спорта

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил перспективы участия российских спортсменов на Паралимпийских играх — 2024 в Париже.

«По состоянию на конец мая, по нашим прогнозам, мы рассчитываем выступить на Паралимпийских играх в Париже в восьми видах спорта. По плаванию и настольному теннису подтверждение о завоевании лицензий на Игры от международных федераций получены, в пулевой стрельбе и тхэквондо ситуация такая же, как и в лёгкой атлетике — квоты завоёваны, ждём подтверждения. В теннисе на колясках и триатлоне продолжаются квалификационные отборочные соревнования. По велоспорту рассчитываем только на двусторонние приглашения», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года после завершения соревнований Олимпиады-2024.