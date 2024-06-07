Международный паралимпийский комитет ещё раз проверит допинг-пробы с ОИ-2016

Международный паралимпийский комитет начал перепроверку допинг-проб, которые взяли после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Об этом сообщается на официальном сайте МПК.

«Чтобы обеспечить равные правила игры на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, Международный паралимпийский комитет (МПК) начал повторный анализ проб допинг-контроля, собранных у спортсменов и помещённых на долгосрочное хранение после Паралимпийских игр 2016 года в Рио», — написала организация в своём сообщении с объяснением причины перепроверки.

По словам МПК пробы могут храниться до 10 лет и в любой момент перепроверяться. Сейчас процедура повторной проверки проходит в Гентском университете в Бельгии.

По словам главы антидопингового отдела Джут Эллис, это необходимо, чтобы спорт оставался максимально чистым.

Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября.