Глава ПКР Рожков сообщил, что российские спортсмены прошли регистрацию на Паралимпиаду

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены прошли предварительную регистрацию на Паралимпийские игры в Париже (Франция). Эту информацию он подтвердил ТАСС.

В апреле 2024 года Рожков рассказывал, что в Паралимпийском комитете России рассчитывают на участие 108 российских спортсменов в Париже. Они будут выступать в качестве нейтральных атлетов.

На Паралимпийских играх в 2021 году в Токио (Япония) россияне выступали под флагом ПКР. Они завоевали 118 медалей, из которых 36 – золотые. На зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Комитет Игр запретил участие российских и белорусских паралимпийцев.

Паралимпийские игры 2024 года состоятся с 28 августа по 4 сентября.