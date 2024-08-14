85 российских спортсменов допущены до Паралимпиады-2024 в Париже

Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до участия в Играх в Париже 85 российских спортсменов. Отмечается, что остальные семь спортсменов ещё проходят проверку.

«Паралимпийский комитет России получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в офисе ПКР в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждём окончательного решения», — приводит слова президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова ТАСС.

Россияне выступят на Паралимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. Им не позволят принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, а если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов из России.

Паралимпиада пройдёт в Париже с 28 августа по 8 сентября.