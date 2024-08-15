Губерниев прокомментировал допуск россиян к участию в Паралимпийских играх в Париже

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об участии россиян в Паралимпийских играх – 2024 в Париже.

«Как же здорово, что такая внушительная делегация Паралимпийцев поедет в Париж!!! Это очень хорошо!!! Россия с нашей Паралимпийской сборной!!! Эта команда наша гордость и спортсмены в ней с поистине безграничными возможностями!!! Вся большая страна будет болеть!!! Желать успеха нашим!!!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

Россияне выступят на Паралимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. Им не позволят принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, а если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов из России.

Паралимпиада пройдёт в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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