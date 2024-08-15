Министр спорта Дегтярёв поддержал участие российских паралимпийцев на Играх в Париже

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что поддерживает паралимпийцев, которые отправятся на Игры в Париж от России.

«На Паралимпиаду поедут 90 наших спортсменов, мы поддерживаем наших паралимпийцев. То, что они отобрались и поедут на Игры в Париж, говорит об их мужестве.

Болел ли я за тех наших олимпийцев, кто выступал в Париже? Конечно, я следил за их выступлением и всегда болею за наших», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Россияне выступят на Паралимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. Им не позволят принять участие в церемониях открытия и закрытия Игр, а если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.

В Паралимпиаде планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов из России. Паралимпиада пройдёт в Париже с 28 августа по 8 сентября.