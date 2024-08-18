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В оргкомитете Игр-2024 сообщили о продаже 1 млн билетов на Паралимпиаду в Париже

В оргкомитете Игр-2024 сообщили о продаже 1 млн билетов на Паралимпиаду в Париже
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Член организационного комитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) сообщил, что 1 млн билетов был продан на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.

«Есть два типа покупателей билетов — те, кто не смог посетить Олимпийские игры, и те, кто особенно не хочет, чтобы всё заканчивалось. Мы увидели, что атмосфера была совершенно сумасшедшей на Олимпиаде, хотим повторить это с паралимпийцами», — приводит слова Микаэля Алоизио RMC Sport.

Алоизио также отметил доступность стоимости билетов на соревнования. Их можно приобрести за € 15.

На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.

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