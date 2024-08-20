«Грустно». Глава ПКР Рожков — о своём запрете на посещение Паралимпиады-2024 в Париже

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков прокомментировал своё отсутствие на Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция).

— Учитывая, что вы находитесь под санкциями и не сможете присутствовать в Париже с ребятами, не грустно ли от этого?

— Грустно, конечно. Туда вместо меня с ребятами поедет Иван Потехин — чемпион Паралимпийских игр, трёхкратный чемпион мира по футболу, участник трёх Паралимпиад, где становился бронзовым, серебряным и золотым призёром. Сейчас он заместитель руководителя аппарата Паралимпийского комитета России, блестяще закончил Российский международный олимпийский университет.

Конечно, я волнуюсь. Наверное, чрезмерное количество рекомендаций дал команде, но в Париж едет опытный персонал, который вместе со мной с 2004 года занимался организацией работы команд сборной, тренировок, медицинского контроля и так далее. То есть едут люди, которые не первый год работают в Паралимпийском комитете России, федерациях и непосредственно в командах, — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 6 сентября.