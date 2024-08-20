25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность во время Паралимпиады-2024 в Париже (Франция). Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Как сообщает RMC Sport, количество сотрудников правопорядка уменьшилось на 10 тыс. по сравнению с Олимпиадой. В то же время помогать госслужащим будут 10 тыс. представителей частных служб безопасности. В МВД страны-хозяйки Игр отметили, что также будут охранять делегацию Израиля от возможных противоправных действий.

Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 6 сентября. К участию в соревнованиях допущено 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. А в Париж уже прибыли первые представители делегации для решения координационных вопросов.