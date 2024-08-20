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Призёр Паралимпиады Маляк Алиева: хочу победить в Париже, как Загитова в Пхёнчхане

Призёр Паралимпиады Маляк Алиева: хочу победить в Париже, как Загитова в Пхёнчхане
Маляк Алиева
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Серебряный призёр Паралимпиады-2020 в настольном теннисе Маляк Алиева рассказала о желании победить на Паралимпиаде-2024 в Париже в стиле фигуристки Алины Загитовой.

— Я болела и поддерживала Александру Трусову и Алину Загитову. Хотела бы в Париже победить так, как Загитова в Пхёнчхане. Мне понравилось, как она проявила характер и мужество на Олимпиаде в 2018 году, тогда же на неё меньше ставили, чем на Медведеву. Но в итоге победила Алина. Характер Трусовой мне тоже нравится: она всегда идёт до конца.

— Хотели бы вы получить поддержку от Алины и Александры в преддверии Игр?
— Да, конечно, мне было бы приятно. Я хотела бы с ними когда‑нибудь познакомиться, — приводит слова Алиевой «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 28 августа по 6 сентября.

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