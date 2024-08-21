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Стало известно, какой гимн будет звучать при награждении российских паралимпийцев в Париже

Стало известно, какой гимн будет звучать при награждении российских паралимпийцев в Париже
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В честь российских паралимпийцев, которые завоюют золото на Играх в Париже, будет звучать гимн Паралимпиады. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейга Спенса.

Уточняется, что паралимпийский гимн будет звучать и в честь белорусских спортсменов.

Ранее стало известно, что на Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.

В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.

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