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Паралимпиада 2024 в Париже – расписание соревнований, Летние Паралимпийские игры 2024

Паралимпиада-2024 в Париже — расписание соревнований
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XVII Паралимпийские летние игры в Париже (Франция) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Соревнования пройдут на площадках летних Олимпийских игр 2024 года.

Расписание Паралимпийских игр в Париже:

  • 28 августа, среда — церемония открытия;
  • 29 августа, четверг — бочча, голбол, бадминтон, велоспорт, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, плавание, стрельба из лука;
  • 30 августа, пятница — бочча, голбол, стрельба из лука, лёгкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, стрельба;
  • 31 августа, суббота — бочча, голбол, стрельба из лука, лёгкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, тхэквондо, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис;
  • 1 сентября, воскресенье -бочча, голбол, стрельба из лука, лёгкая атлетика, бадминтон, велоспорт, гребля, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, футбол;
  • 2 сентября, понедельник — бочча, голбол, стрельба из лука, лёгкая атлетика, бадминтон, плавание, теннис, триатлон, стрельба, волейбол, баскетбол, регби, настольный теннис, футбол;
  • 3 сентября, вторник — бочча, голбол, стрельба из лука, футбол, лёгкая атлетика, конный спорт, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис;
  • 4 сентября, среда — бочча, голбол, стрельба из лука, лёгкая атлетика, велоспорт, конный спорт, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис;
  • 5 сентября, четверг — бочча, голбол, стрельба из лука, легкая атлетика, велоспорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, стрельба, волейбол, баскетбол, фехтование, футбол, настольный теннис;
  • 6 сентября, пятница — лёгкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис;
  • 7 сентября, суббота — футбол, лёгкая атлетика, гребля, велоспорт, конный спорт, дзюдо, пауэрлифтинг, плавание, теннис, волейбол, баскетбол, фехтование, настольный теннис;
  • 8 сентября, воскресенье — лёгкая атлетика, гребля, пауэрлифтинг, баскетбол, церемония закрытия.

В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

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