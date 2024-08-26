Джеки Чан понесёт факел перед церемонией открытия Паралимпийских игр в Париже

Китайский актёр Джеки Чан понесёт паралимпийский огонь в Париж в среду, 28 августа. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на организационный комитет Игр.

Джеки Чан начнёт эстафету на улице Вьей дю Темпль в четвёртом округе за несколько часов до церемонии открытия Паралимпийских игр от Елисейских полей до площади Согласия.

Ранее стало известно, что на Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти представителей настольного тенниса, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.

В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.