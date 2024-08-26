У президента IPC украли автомобильную аккредитацию для доступа к местам Игр

У президента международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса украли аккредитацию на автомобиль, позволяющую получить доступ к различным объектам Игр. Об этом сообщает Europe 1.

Кража была замечена в пятницу, 23 августа, в Париже. По предварительной информации, его аккредитация была заменена на другую, когда транспортное средство находилось на стоянке. По заявлениям ряда свидетелей, судя по всему, на протяжении всего времени автомобиль оставался открытым.

Эта аккредитация высокого уровня, она обеспечивает доступ ко всем паралимпийским объектам и позволяет проходить через барьеры безопасности.

Ранее стало известно, что на Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти представителей настольного тенниса, двух триатлонистов и двух тхэквондистов.