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«Вызвать беспокойство». Министр спорта Франции — о церемонии открытия Паралимпиады

«Вызвать беспокойство». Министр спорта Франции — о церемонии открытия Паралимпиады
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Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что церемония открытия Паралимпийских игр в Париже будет нести сильный сигнал инклюзивности.

«Церемония будет очень важной, потому что она также призвана вызывать беспокойство. Она несёт в себе чрезвычайно сильный сигнал инклюзивности», — приводит слова Удеа-Кастера RMC Sport.

Ранее стало известно, что у главы международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонса украли аккредитацию на автомобиль, позволяющую получить доступ к различным объектам Игр.

Напомним, Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. В них примут участие 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады.

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