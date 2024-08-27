«Удвоить количество золотых медалей». Президент CPSF — о цели Франции на Паралимпиаду

Президент французского паралимпийского и спортивного комитета (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр рассказала о целях французской делегации на Игры в Париже.

«Цель – прежде всего золотые медали, потому что это самое важное в таблице. Меня спросили, не является ли это заниженными амбициями по сравнению с олимпийской пятёркой лучших. Но у нас были неудачные результаты, мы прошли долгий путь. В Токио мы были 14-ми; стремиться попасть в восьмёрку лучших означает удвоение количества золотых медалей, а это настоящие амбиции.

Из 22 представленных видов спорта у нас есть 20, в которых имеются реальные шансы на медали. Мы можем рассчитывать на езду на велосипеде и плавание. Наши пловцы были на старте цикла в Токио, они взорвутся в Париже в 2024 году. В единоборствах тоже есть надежда. У нас никогда не было такой плотной команды по дзюдо», — приводит слова Ле Фюр RMC Sport.

Паралимпийские игры — 2024 пройдут с 28 августа по 8 сентября. На них выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. Российские и белорусские паралимпийцы не смогут принять участие в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.