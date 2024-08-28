Церемония открытия Паралимпиады-2024 в Париже: где смотреть онлайн, время начала

Сегодня, 28 августа, в Париже состоится церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнётся в 21:00 по московскому времени.

На данный момент известно, что церемонию открытия по российскому телевидению не покажут. Однако сами соревнования будут транслировать каналы холдинга «Матч».

Ранее стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.