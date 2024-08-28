«Парадокс». Стали известны детали предстоящей церемонии открытия Паралимпиады-2024

За несколько часов до начала Паралимпиады-2024 стали известны детали предстоящей церемонии открытия под названием «Парадокс». Как сообщает RMC Sport, режиссёром шоу выступил худрук олимпийских церемоний Томас Жолли. Так, паралимпийцам предстоит пройти парадом по Елисейским полям и площади Согласия в Париже.

Издание приводит слова министра спорта Франции Амели-Удеа Кастеры, которая заявляет о том, что церемония будет символичной и очень сильной в художественном плане. Она отметила, что организаторов нет цели шокировать зрителей.

Ранее стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.