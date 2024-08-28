AS включил родившуюся в Иркутске американскую пловчиху в топ-7 звёзд Паралимпиады-2024

AS включил родившуюся в Иркутске американскую пловчиху Джессику Лонг в топ-7 звёзд Паралимпиады-2024 в Париже (Франция).

Спортсменка появилась на свет без малых берцовых костей и некоторых костей стопы под именем Татьяна Кириллова. На тот момент 18-летняя мать спортсменки оставила её в детском доме. В возрасте 13 месяцев Татьяну удочерили приёмные родители в США. Сейчас она является 12-кратной чемпионкой Игр. Золотые медали Лонг завоевала в Афинах (2004), Пекине (2008) и Лондоне (2012).

В список также попали швейцарец Марсель Хьюг, француженка Сандрин Мартине и Сусана Родригес.

Ранее стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады, которая пройдёт с 28 августа по 8 сентября.