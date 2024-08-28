Двум паралимпийцам из России отказали в выдаче виз для участия в Играх-2024 — ПКР

Два российских паралимпийца получили отказ в выдаче виз для участия в Играх-2024 в Париже. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР). В организации заявили, что направили повторное обращение в адрес французского правительства для допуска спортсменов к соревнованиям.

«Это является недопустимым для страны, которая проводит такие крупные спортивные мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские игры. Принимающая сторона всегда гарантирует решение визовых вопросов. Возникает вопрос к организаторам — зачем проводить соревнования там, где вы не можете обеспечить всем спортсменам равные возможности прибытия в ту или иную страну.

Мы рассматриваем отказ в выдаче виз спортсменам-паралимпийцам – гражданам Российской Федерации как ещё один шаг к политизации спорта. Особо печально, что это решение касается людей с ограниченными возможностями здоровья, стремящихся к высоким спортивным достижениям», — написано в пресс-релизе ПКР.

Церемония открытия Паралимпиады-2024 состоится сегодня, 28 августа.