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Стали известны имена спортсменов, которым запретили въезд во Францию на Паралимпиаду-2024

Стали известны имена спортсменов, которым запретили въезд во Францию на Паралимпиаду-2024
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Как стало известно «Чемпионату», спортсменами, которым было отказано в выдаче виз во Францию, оказались чемпион Игр-2020 пловец Андрей Граничка и серебряный призёр Токио-2020 в настольном теннисе Виктория Сафонова.

Ранее об отказе в выдаче виз сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР). В организации заявили, что направили повторное обращение в адрес французского правительства для допуска спортсменов к соревнованиям.

Напомним, сегодня, 28 августа, в Париже состоится церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнётся в 21:00 по московскому времени. На данный момент известно, что церемонию открытия по российскому телевидению не покажут. Однако сами соревнования будут транслировать каналы холдинга «Матч».

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