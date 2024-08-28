Тренеры паралимпийской сборной России рассказали, как проходят тренировки перед Играми

Старшие тренеры паралимпийской сборной России по плаванию Сергей Пунько и Юрий Назаренко рассказали, как проходят тренировки перед Играми-2024 в Париже (Франция).
— Не мешает, что тренировки проходят в разных бассейнах?
— Нет, не мешает. Знаете, если спортсмен готов, то ему всё равно, — сказал Пунько в эфире «Матч ТВ».
— Вода подходит. Судя по контрольным заплывам, наши спортсмены показывают те же результаты, что и на соревнованиях в России, — заявил Назаренко.
Напомним, сегодня, 28 августа, в Париже состоится церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнётся в 21:00 мск. На данный момент известно, что церемонию открытия по российскому телевидению не покажут. Однако сами соревнования будут транслировать каналы холдинга «Матч».
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