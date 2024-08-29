На церемонии открытия Паралимпиады не раскрылся флаг МПК

28 августа в Париже состоялась церемония открытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие началось в 21:00 по московскому времени. Во время церемонии открытия в Париже не раскрылся флаг Паралимпиады, когда его закрепили на флагштоке.

Сообщается, что официальный флаг МПК был закреплён на флагштоке, но не раскрылся из‑за того, что оказался обмотан тросом.

Напомним, ранее во время церемонии открытия Олимпиады-2024 организаторы повесили флаг МОК вверх ногами.

XVII Паралимпийские летние игры в Париже (Франция) пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Соревнования пройдут на площадках летних Олимпийских игр 2024 года.

Ранее стало известно, что российских спортсменов не допустили до участия в церемонии открытия. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады.

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