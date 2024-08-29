Церемония открытия Паралимпиады-2024 привела зрителей в восторг — RMC Sport

«Церемония открытия Паралимпиады привела зрителей в восторг». С таким заголовком вышла новость на RMC Sport. В издании подчеркнули реакцию зрителей на шоу, которое накануне состоялось в Париже.

В среду вечером по территории Елисейских полей и площади Согласия прошли 4400 спортсменов. За действом наблюдали 50 тысяч зрителей.

«Очень важно привлечь его [ребёнка] внимание к спорту для инвалидов. Важно быть здесь и не пропустить это. Такое случается раз в 100 лет», — приводит слова зрителя RMC Sport.

Ранее стало известно, что два российских паралимпийца получили отказ в выдаче виз для участия в Играх-2024 в Париже. Об этом сегодня, 28 августа, сообщили в Паралимпийском комитете России (ПКР). В организации заявили, что направили повторное обращение в адрес французского правительства для допуска спортсменов к соревнованиям.

