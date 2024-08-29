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12-летний британец проехал 370 км на велосипеде до Парижа ради благотворительности

12-летний британец проехал 370 км на велосипеде до Парижа ради благотворительности
Декстер Розье
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12-летний британец Декстер Розье проехал 370 км на велосипеде до столицы Паралимпиады-2024 Парижа ради благотворительности. Целью путешествия стал сбор средств на благотворительность. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на BBC.

В ходе путешествия возникли некоторые сложности, что увеличило дистанцию до столицы Франции. В сопровождении тренера и своей мамы мальчику удалось собрать €9500. Средства получат благотворительные организации. Одна из них, например, поддерживает детей, у которых диагностирована анемия Фанкони (редкое заболевание костного мозга — Прим. «Чемпионата»). Внимание мальчика также было обращено в адрес фондов, которые занимаются психическим здоровьем и жизнью инвалидов-колясочников.

Летние Паралимпийские игры в Париже открылись накануне, 28 августа.

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