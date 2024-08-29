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Мексиканку дисквалифицировали на Паралимпиаде-2024 из-за удара в голову соперницы

Мексиканку дисквалифицировали на Паралимпиаде-2024 из-за удара в голову соперницы
Клаудия Ромеро
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Мексиканку Клаудию Ромеро дисквалифицировали на Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция) из-за удара в голову соперницы. Инцидент произошёл на соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 47 кг.

Судьи решили, что Ромеро проявила неспортивное поведение в четвертьфинале соревнований против представительницы Марокко Науаль Лаариф. Действия мексиканки сошли умышленными.

Ранее пятеро российских пловцов вышли в финалы Паралимпиады-2024 в Париже (Франция). По итогам утренней сессии до решающего заплыва добрались Владимир Даниленко (100 м, на спине), Диана Кольцова (100 м, на спине), Валерия Шабалина (100 м, баттерфляй), Дмитрий Григорьев (50 м, вольный стиль) и Кирилл Пульвер (200 м, вольный стиль).

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