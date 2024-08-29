Глава МПК Парсонс: в эпоху изоляции пусть спорт станет нашим связующим звеном

Глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс выступил с речью на открытии Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Церемония прошла 28 августа, соревнования продлятся до восьмого сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

«Мы находимся здесь, в красивейшем городе мира, в один из самых критических моментов нашей новейшей истории. В эпоху растущего глобального конфликта, неприязни и изоляции пусть спорт станет социальным связующим звеном, которое объединит нас.

На Паралимпийских играх-2024 в Париже мы будем отмечать то, благодаря чему мы отличаемся, показывать силу в разнообразии и что эти различия служат могущественной силой добра», — приводит слова Парсонса пресс-служба МПК.