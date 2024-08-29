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Джеки Чан открыл соревнования по тхэквондо на Паралимпийских играх в Париже

Известный актёр Джеки Чан украсил церемонию открытия соревнований по тхэквондо на Паралимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Джеки в спортивном костюме с пандой провёл символическую церемонию Trois coups («Три удара»).

Техника trois coups часто используется в театре — с помощью ударов специального жезла по сцене актёры привлекают внимание зрителей перед началом представления. Эту практику использовали на Олимпийских играх 2024 года в Париже — перед стартом некоторых соревнований приглашённый гость также производил церемониальные удары.

Отметим, что ранее Джеки Чан принял участие в эстафете Паралимпийского огня в Париже.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до восьмого сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.