Сборная России завоевала первую медаль на Паралимпийских играх – 2024 в Париже

Российский атлет Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S2 с поражением опорно-двигательного аппарата. Это первая награда сборной России на данных Играх.

Даниленко преодолел дистанцию за 2.01,34. Финальный заплыв выиграл представитель Бразилии Габриэль Араужо дос Сантос (1.53, 67). Тройку призёров замкнул представитель Чили Альберто Кароли Абарса (2.01,97).

Отметим, что Абарса был вторым на подобной же дистанции на Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония).

Даниленко родом из Санкт-Петербурга. Как и другие россияне, Владимир выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего в столицу Франции приехало 85 представителей России.