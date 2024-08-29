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Валерия Шабалина принесла сборной России вторую медаль в бассейне на Паралимпиаде-2024

Трёхкратная чемпионка Токио-2020, многократная чемпионка мира и Европы российская параспортсменка Валерия Шабалина завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14. Россиянка преодолела дистанцию за 1.04,40.

Таким образом, Шабалина не сумела защитить титул чемпионки Токио-2020 на данной дистанции. Победу с мировым рекордом одержала британка Поппи Маскилл (1.03,00). Второй финишировала Юй Лам Чан из Гонконга (1.03,70).

Прошлый мировой рекорд у пловчих на дистанции 100 м баттерфляем принадлежал Шабалиной и британке Оливии Ньюман‑Барониус (1.03,33).

Шабалина родом из Челябинска. Как и другие россияне, Валерия выступает в Париже в нейтральном статусе. Всего в столицу Франции приехало 85 представителей России.