Игорь Бокий стал 17-кратным паралимпийским чемпионом

Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль Паралимпийских игр 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м баттерфляем в классе S13. В нём соревнуются спортсмены с лёгкой степенью нарушений зрения.

Для Бокого эта медаль стала 17-й в карьере с Паралимпиад. Кроме того Игорь принёс сборной Беларуси первую медаль на Играх в Париже.

Бокий преодолел дистанцию в 100 м баттерфляем за 54,13 секунды. Вторым финишировал 22-летний французский спортсмен Алекс Портал (54,38). Тройку призёров замкнул испанец Жозе Альхамбра с результатом 56,27.

Стоит отметить, что Бокий на дистанции 100 метров баттерфляем не проигрывает никому с Паралимпиады-2012 в Лондоне (Великобритания).