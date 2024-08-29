Российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024 в Париже. Он преодолел дистанцию за 2.27,32. Победу в заплыве одержал представитель Италии Франческо Боччардо (2.25,99). Бронзовую медаль завоевал украинец Александр Комаров (2.30,13).

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. На Паралимпиаде-2024 выступят 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. Планируется участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пяти спортсменов по настольному теннису, двух триатлонистов и двух тхэквондистов. В оргкомитете соревнований также сообщили, что было продано больше 1,7 млн билетов на соревнования Паралимпиады.