Пловец из Украины не стал фотографироваться рядом с россиянином на пьедестале Паралимпиады

Украинский пловец Александр Комаров, завоевавший бронзовую медаль Паралимпиады-2024 в Париже не стал фотографироваться рядом с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале Паралимпиады. Российский спортсмен по итогам заплыва выиграл серебряную медаль.

Победу в заплыве одержал представитель Италии Франческо Боччардо. Пульвер и Боччардо сфотографировались рядом. Комаров для фотографии остановился на некотором отдалении от чемпиона и серебряного призёра.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов в нейтральном статусе. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.