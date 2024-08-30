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Паралимпиада 2024 в Париже: таблица, медальный зачёт на 29 августа 2024 года

Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт 19-й в медальном зачёте, Китай лидирует
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29 августа прошёл первый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Были разыграны медали в паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе в женском парном разряде, паратхэквондо, плавании и других дисциплинах.

По итогам первого дня сборная России, выступающая в нейтральном статусе, занимает 19 место с тремя завоёванными медалями. Лидером зачёта является команда Китая.

Паралимпиада-2024. Медальный зачёт на 29 августа:

1. Китай (5 медалей = 4 золота + 1 серебро).
2. Великобритания (6 медалей = 2 золота + 3 серебра + 1 бронза).
3. Италия (9 медалей = 2 золота + 2 серебра + 5 бронзы).
4. Нидерланды (2 медали = 2 золота).
5. Франция (3 медали = 1 золото + 2 серебра).
6. Австралия (4 медали = 1 золото + 1 серебро + 2 бронзы)…
9. Беларусь (1 медаль = 1 золото)…
19. Россия (3 медали = 2 серебра + 1 бронза).

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