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Медали России на Паралимпийских играх 2024 в Париже – результаты Летней Паралимпиады на 29 августа 2024

Медали сборной России на Паралимпийских играх — 2024 в Париже, 29 августа
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29 августа прошёл первый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Сборная России, выступающая на ней в нейтральном статусе, завоевала три медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами отечественных спортсменов.

Паралимпиада-2024. 29 августа. Медали сборной России:

Серебряная медаль Владимира Даниленко в плавании на дистанции 100 м на спине в классе S2.

1. Габриэль Араужо дос Сантос (Бразилия) – 1.53, 67
2. Владимир Даниленко (Россия) – 2.01,34.
3. Альберто Кароли Абарса (Чили) – 2.01,97.

Бронзовая медаль Валерии Шабалиной в плавании на дистанции 100 м баттерфляем в классе S14.

1. Поппи Маскилл (Великобритания) – 1.03,00 (мировой рекорд).
2. Юй Лам Чан (Гонконг) – 1.03,70.
3. Валерия Шабалина (Россия) – 1.04,40.

Серебряная медаль Кирилла Пульвера в плавании на дистанции 200 метров свободным стилем в классе S5.

1. Франческо Боччардо (Италия) – 2.25,99.
2. Кирилл Пульвер (Россия) – 2.27,32.
3. Александр Комаров (Украина) – 2.30,13.

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