Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 1-го дня

29 августа прошёл первый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). Были разыграны медали в паравелоспорте на треке, в настольном паратеннисе в женском парном разряде, паратхэквондо и плавании. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.

Паравелоспорт. Женщины, категория C4-5. Раздельная гонка на 500 м

1. Каролин Гроот (Нидерланды)

2. Мари Патуилле (Франция)

3. Кейт О'Брайен (Канада)

Паравелоспорт. Мужчины, категория C1. Гонка преследования на 3000 м

1. Ли Чжанъю (Китай)

2. Лянг Вейконг (Китай)

3. Рикардо Тен Аргилес (Испания)

Паравелоспорт. Женщины, категория С1-3. Гонка преследования на 3000 м

1. Ван Сяомей (Китай)

2. Дафни Шрейгер (Великобритания)

3. Флурина Риглинг (Швейцария)

Паравелоспорт. Мужчины, категория B. Гонка преследования на 4000 м

1. Тристан Бангма (Нидерланды)

2. Стефен Бейт (Великобритания)

3. Лоренцо Бернард (Италия)

Плавание. Мужчины, категория S9. 400 м свободным стилем

1. Уго Дидье (Франция)

2. Симоне Барлаам (Италия)

3. Бренден Холл (Австралия)

Плавание. Женщины, категория S9. 400 м свободным стилем

1. София Конколи (Венгрия)

2. Лейкиша Паттерсон (Австралия)

3. Виттория Бьянко (Италия)

Плавание. Мужчины, категория S1. 100 м на спине

1. Камил Отовски (Польша)

2. Антон Кол (Украина)

3. Франческо Беттелла (Италия)

Плавание. Мужчины, категория S2. 100 м на спине

1. Габриэль Герардо дос Сантос Араужо (Бразилия)

2. Владимир Даниленко (Россия)

3. Альберто Кароли Абарса Диас (Чили)

Плавание. Женщины, категория S2. 100 м на спине

1. Пин Шу Йип (Сингапур)

2. Хайди Вивиана Асевес Перес (Мексика)

3. Анджела Просида (Италия)

Плавание. Мужчины, категория S14. 100 м баттерфляем

1. Александер Хиллхаус (Дания)

2. Вильям Эллард (Великобритания)

3. Габриэль Бандейра (Бразилия)

Плавание. Женщины, категория S14. 100 м баттерфляем

1. Поппи Маскилл (Великобритания)

2. Юй Лам Чан (Гонконг)

3. Валерия Шабалина (Россия)

Плавание. Мужчины, категория SB3. 50 м на спине

1. Такаюки Сузуки (Япония)

2. Эфрем Морелли (Италия)

3. Мигель Лике (Испания)

Плавание. Женщины, категория S6. 50 м свободным стилем

1. Юян Чжан (Китай)

2. Элли Маркс (США)

3. Анна Гонтарь (Украина)

Плавание. Мужчины, категория S10. 50 м свободным стилем

1. Томас Галлахер (Австралия)

2. Фелипе Андреус Мело Родригес (Бразилия)

3. Роуэн Кротерс (Австралия)

Плавание. Женщины, категория S10. 50 м свободным стилем

1. Чен И (Китай)

2. Кристи Рэлей-Кроссли (США)

3. Орели Райвард (Канада)

Плавание. Мужчины, категория S13. 100 м баттерфляем

1. Игорь Бокий (Беларусь)

2. Алекс Портал (Франция)

3. Энрике Хосе Аламбра Моллар (Испания)

Плавание. Женщины, категория S13. 100 м баттерфляем

1. Карлотта Гилли (Италия)

2. Грейс Нахфер (США)

3. Муслима Одилова (Узбекистан)

Плавание. Мужчины, категория S5. 200 м свободным стилем

1. Франческо Боччардо (Италия)

2. Кирилл Пульвер (Россия)

3. Александр Комаров (Украина)

Плавание. Женщины, категория S5. 200 м свободным стилем

1. Тулли Кирни (Великобритания)

2. Ирина Пойда (Украина)

3. Моника Боджиони (Италия)

Настольный паратеннис. Женский парный разряд, категория WD14

3. Великобритания

3. Норвегия

Паратхэквондо. Женщины, категория K44. 47 кг

1. Леонор Ангелина Пер Эспиноса Карранца (Перу)

2. Зиёдахон Исакова (Узбекистан)

3. Хвансуда Пхуангкитча (Таиланд)

3. Закия Худадади (сборная беженцев)

Паратхэквондо. Мужчины, категория K44. 58 кг

1. Асаф Ясур (Израиль)

2. Али Джан Озджан (Турция)

3. Сабир Зейналов (Азербайджан)

3. Сяо Сян Вен (Китайский Тайбэй)

Паратхэквондо. Женщины, категория K44. 52 кг

1. Суренжав Уламбайар (Монголия)

2. Захра Рахими (Иран)

3. Ана Жапаридзе (Грузия)

3. Мерьем Бетул Кавдар (Турция)