Россиянин Рудаков не смог финишировать на дистанции 5000 м на Паралимпиаде‑2024

Россиянин Фёдор Рудаков сошёл с дистанции в беге на 5000 м в категории Т11 с нарушением зрения на Паралимпийских играх — 2024 в Париже за три круга до финиша. Рудаков начал хромать и сигнализировал своему ведущему Андрею Сафронову, что не сможет продолжить.

Золото завоевал Жулио Сезар Агрипино из Бразилии с результатом 14.48,85, обновив мировой ракорд, который ранее принадлежал его соотечественнику Ельцину Жаку (14.53,97). На этой дистанции Жак стал бронзовым призёром с результатом 14.52,61, а серебро взял японец Кэнъя Карасава (14.51,48).

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.