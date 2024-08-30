Волейболистка из Руанды объявлена пропавшей без вести на Паралимпиаде в Париже

Член женской паралимпийской сборной Руанды по волейболу сидя объявлена пропавшей без вести в Париже. Спортсменка не появилась на церемонии открытия, несмотря на то что прибыла во французскую столицу в начале этого месяца. Об этом сообщает Daily Mail.

Утверждается, что спортсменка 20 августа вышла из своего места проживания в Париже, чтобы посетить ресторан с группой людей, но не вернулась. Полиция начала расследование.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них примут участие 85 российских спортсменов. В Паралимпиаде-2024 примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.