Легкоатлет Андрей Вдовин завоевал бронзу Паралимпиады-2024 в беге на 100 м

Российский атлет Андрей Вдовин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в беге на дистанции 100 м в классе Т37 с нарушениями координации, такими как гипертония, атаксия и атетоз. Спортсмен принёс россиянам первую медаль Паралимпиады в лёгкой атлетике.

Вдовин преодолел дистанцию за 11,41 (лучший результат сезона). Финальный забег выиграл представитель Бразилии Рикарду Гомеш де Мендонка (11,07 — лучший результат сезона). Серебряную медаль завоевал индонезиец Саптойого Пурномо (11,26, рекорд континента).

Паралимпийские игры — 2024 проходят с 28 августа по 8 сентября в Париже. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом.